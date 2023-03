Populares levantam e mudam de lugar carro da PSP que respondia a ocorrência

Um conjunto de homens filmou-se a desviar em braços, numa rua de Lisboa, uma viatura da PSP que estava, de rotativos luminosos acionados, numa ocorrência com uma ambulância dos Bombeiros do Beato e Penha de França.

O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra que um conjunto de populares, que estava em carrinhas e carros ‘entalados’ no trânsito causado pela viatura policial, e sem possibilidade de avançar, decidiu unir-se e empurrar o carro-patrulha para o passeio.

Questionada por escrito pelo CM, a PSP de Lisboa diz que tudo se passou no dia 21, na rua do Castelo Picão, no bairro de Alfama, quando os agentes e os bombeiros acorreram a um alerta para o esfaqueamento de um homem.

"Atendendo à geografia do local e uma vez que ali já se encontravam outros meios de socorro estacionados, nomeadamente a ambulância, devido à urgência da situação e atendendo ao bem jurídico em causa, integridade física e no limite mais grave, a vida, os polícias estacionaram a viatura conforme se pode verificar no vídeo, deslocando-se prontamente para a ocorrência", afirma a PSP.

"Lamentando os contrangimentos causados, apelamos contudo a que, em situações semelhantes, os condutores tentem o contacto prévio com a PSP antes de adotar comportamentos que podem provocar danos na viatura policial", solicita a Polícia.