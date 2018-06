Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portimão volta a ficar ligado por ferry à Madeira

Cada viagem custa 85 euros por pessoa, mais 125 euros por carro.

Por José Carlos Eusébio | 07:57

Portimão volta a ficar ligado por ferry à Madeira, a partir do próximo mês, depois de seis anos de interregno nesta ligação marítima.



Cada viagem tem um custo de 85 euros por adulto (para os não residentes na Madeira) e de 42,50 euros para crianças, entre os 4 e os 11 anos. O ferry permite ainda a ligação às ilhas Canárias (Tenerife e Las Palmas).



O navio que vai ser usado é o ‘Volcán de Tijaraf’ - que foi fretado pela Empresa de Navegação Madeirense à Naviera Armas - , o mesmo que operou entre 2008 e 2012. Este ferry tem um comprimento de 154 metros e uma largura de 24 metros, podendo atingir a velocidade máxima de 23 nós (42,6 km/h).



O navio tem capacidade para 650 passageiros em cadeira e 206 em camarote (neste caso, o custo é mais elevado, cifrando-se em 187,05 euros para camarote duplo exterior e 124,80 euros para quádruplo exterior). Pode transportar 300 viaturas ligeiras, custando, cada viagem, 125 euros por carro e 40 euros por moto.



A primeira ligação do Funchal a Portimão terá lugar no dia 2 de julho (o navio partirá no dia anterior de Santa Cruz de Tenerife). O ‘Volcán de Tijaraf ‘chegará no dia 3 à cidade algarvia, regressando nesse mesmo dia à Madeira. Serão, no total, realizadas 12 viagens até finais de setembro.



"É extremamente positivo a ligação por ferry entre duas regiões turísticas [Madeira e Algarve], porque proporciona diferentes experiências quer aos turistas quer aos residentes", realça ao CM Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão.