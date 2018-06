Homem acusado de atacar ex-namorada com ácido conhece hoje sentença em Portimão

Por Lusa | 05:20

Um homem acusado de ter ordenado um ataque com ácido à ex-namorada em maio de 2017, perto da localidade de Alvor, no concelho de Portimão, no Algarve, conhece hoje o acórdão do coletivo no Tribunal de Portimão.

O arguido, que se encontra em prisão preventiva, está acusado de dois crimes: um crime de violência doméstica e outro de homicídio qualificado na forma tentada.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu a pena máxima de prisão - 25 anos - para Cláudio Gouveia, de 34 anos.