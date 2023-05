Portugal vai ter de esperar para julgar o traficante conhecido como ‘Escobar brasileiro’, detido na Hungria há quase um ano.Sérgio Roberto de Carvalho, ex-major da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e considerado um dos maiores narcotraficantes do Mundo, viu a ministra da Justiça húngara autorizar a sua extradição do país, na sequência de pedidos feitos pela Bélgica, Brasil e Estados Unidos da América, onde responderá por tráfico internacional de drogas.