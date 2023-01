Portugal e a Grécia assinaram esta terça-feira, em Lisboa, um acordo de assistência mútua em Proteção Civil, que prevê apoio em caso de incêndios florestais, inundações e sismos, e a realização de simulacros conjuntos de catástrofes, bem como intercâmbio de peritos e informações.O acordo foi assinado à margem de um seminário europeu sobre os incêndios do ano de 2022 presidido pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, com a presença do Comissário Europeu da Gestão de Crises, Janez Lenarcic.