As temperaturas vão subir ainda mais a partir desta terça-feira e o vento vai soprar forte, sobretudo de leste. Teme-se que as ‘lestadas’, termo usado entre os operacionais de combate aos fogos, possam fazer disparar, em poucos segundos, ignições e projeções e provocar fenómenos como os que aconteceram em Pedrógão Grande, em junho de 2017, e em outubro do mesmo ano em que os incêndios ‘varreram’ praticamente parte da região Centro.









