Portugal entrega narcotraficante procurado pela Interpol às autoridades norte-americanas

A Polícia Judiciária (PJ), em articulação com a Drug Enforcement Administration dos EUA, deu cumprimento à extradição de um narcotraficante sobre o qual pendia um mandado de detenção da Interpol, emitido pelas autoridades norte-americanas.O homem de 43 anos é suspeito de liderar uma organização criminosa que se dedicava à distribuição por toda a América do Norte de grandes quantidades de cocaína e metanfetaminas.

Segundo avança a PJ em comunicado, o suspeito foi detido no ano passado no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com "diversos documentos e objetos com presumível relevância probatória para as investigações em curso".



Na altura, o Tribunal da Relação de Lisboa determinou que o suspeito aguardaria pela extradição em prisão preventiva.



Esta sexta-feira, o homem foi entregue aos agentes da Drug Enforcement Administration e extraditado para os Estados Unidos.