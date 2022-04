Um português de 52 anos, identificado como Francisco O., foi esta sexta-feira condenado por um tribunal luxemburguês a 30 anos de prisão (cinco deles de pena suspensa) pelo homicídio à facada da namorada.





O crime ocorreu a 10 de agosto de 2019 e foi presenciado por uma filha do casal. A vítima de 54 anos, brasileira, tinha denunciado o agressor na véspera do crime. Ele ficou sujeito a uma medida de coação de afastamento pelo tribunal, que desrespeitou logo no dia seguinte.