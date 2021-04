Um português foi detido pela Guardia Civil da Galiza, Espanha, por ter sido apanhado a conduzir, em contramão, um carro dado como roubado em França. O detido acusou ainda a presença de droga no sangue.





A sucessão de infrações foi detetada no último sábado, perto da cidade galega de Benavente. Uma patrulha da Guardia Civil deparou-se com o veículo conduzido pelo português em sentido contrário, em velocidade excessiva, e em perigo de colisão com pelo menos outros dois automóveis. O veículo acabaria entretanto por se despistar. Os agentes espanhóis perceberam que o mesmo era roubado. Presente a tribunal, o português ficou em prisão preventiva.