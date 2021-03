Um menino de seis anos, a irmã de 17 e a mãe de ambos morreram numa colisão frontal entre dois carros, esta sexta-feira à noite, na estrada PO-510, entre os municípios de Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño, na Galiza, Espanha, a poucos quilómetros da fronteira com Portugal.



As três vítimas mortais seguiam numa das viaturas envolvidas no choque violento, sendo que o condutor do outro veículo, residente em O Porriño, sofreu ferimentos graves e foi transportado para o hospital em estado crítico.

Segundo o jornal galego Faro de Vigo, o acidente ocorreu por volta das 22h00, junto a Picoña y Parderrubia, próximo de Salceda. As três vítimas mortais seriam residentes em Salvaterra de Miño, de acordo com fonte da Guardia Civil.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros de Baixo Miño e pelo serviço de emergência 112. O trânsito teve de ser cortado para as operações de socorro e limpeza da via.



No local estiveram também a Guardia Civil, a polícia local de Salceda e operários da manutenção de estradas.