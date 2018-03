Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Português e canadiana detidos com droga em aeroporto australiano

Traziam drogas sintéticas disfarçadas em frascos de produtos de beleza.

13:17

Um português e uma canadiana foram detidos no aeroporto internacional de Melbourne, na Austrália, acusados de transportarem na bagagem droga em embalagens de produtos cosméticos, noticia este domingo o jornal National Post.



Segundo o jornal canadiano, os suspeitos, que arriscam uma pena máxima de 25 anos de prisão, foram detidos na quinta-feira no aeroporto, à chegada de um voo proveniente da Índia.



O casal, ele com 38 anos e ela com 43, foi selecionado para a inspeção da sua bagagem na alfândega pela "Australian Border Force".



Na bagagem, tinham várias embalagens de produtos cosméticos rotulados como "leite corporal", "óleo de coco puro" e "limpador mágico" que as autoridades investigaram e concluíram que no seu interior tinham drogas sintéticas, nomeadamente Ketamina e GHB.



Os suspeitos e a bagagem foram entregues à Polícia Federal Australiana, que os acusa de trazer ilegalmente para o país 200ml de GHB e 800ml de Ketamina, adianta o jornal.



As autoridades anunciaram as detenções para demonstrar que estão alertas para pequenos esquemas de drogas, bem como para grandes conspirações de crime organizado.