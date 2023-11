Português enfrenta regime chinês por subversão

Um cidadão português residente em Hong Kong vai ser julgado pela Justiça chinesa por incitação à subversão, arriscando uma pena de dez anos de cadeia. Joseph John, de 41 anos, está detido desde outubro de 2022, mas só em fevereiro o julgamento terá início.









Em causa, segundo a acusação, estão publicações no Facebook. Joseph John era administrador da página do Partido para a Independência de Hong Kong e lançou uma campanha de angariação de fundos para despesas militares e petições para governos estrangeiros enviarem tropas, argumentando que a China estaria a “ocupar ilegalmente” Hong Kong.

A sessão preliminar do julgamento, na última semana, contou com a presença do cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Alexandre Leitão. Desde 1997 que a antiga colónia britânica é controlada por Pequim.