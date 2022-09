Julgamento de cardeal Zen devido a fundo para manifestantes arranca em Hong Kong

O julgamento do cardeal de Hong Kong, Joseph Zen, e de quatro ativistas, todos acusados de falhas no registo de um fundo humanitário para apoiar manifestantes pró-democracia, começou esta segunda-feira num tribunal da região chinesa.

Figura proeminente da Igreja Católica da Ásia, Zen, de 90 anos, foi detido no início de maio, juntamente com outras figuras pró-democracia - incluindo a cantora Denise Ho e a advogada Margaret Ng - ao abrigo da lei de segurança nacional do território imposta por Pequim em 2020, tendo sido libertado sob fiança no mesmo dia.

No entanto, o cardeal não foi até ao momento acusado do crime de "conluio com forças estrangeiras", estando a ser julgado apenas pela acusação da falha no registo do Fundo de Ajuda Humanitária 612 junto da polícia.