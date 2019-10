Português ferido em atentado terrorista na Somália

Um ataque com morteiros às instalações da da missão da ONU em Mogadíscio, na Somália, causou nove feridos, entre eles um português. O atentado ocorreu no domingo e já foi reivindicado pelo grupo terrorista Al-Shabaab, que tem ligações à Al-Qaeda e há mais de dez anos mantém constantes ataques contra estrangeiros naquele país.O cidadão português, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, era um colaborador das Nações Unidas e foi transferido para um hospital em Nairobi (Quénia), onde esta segunda-feira recebeu a visita da Encarregada de Negócios da Embaixada de Portugal no Quénia, Luísa Fragoso.Não foi divulgada a idade nem as funções do homem, que, apesar dos ferimentos, não corre perigo de vida. No mesmo atentado ficaram feridos três soldados e um civil da AMISON (a missão da União Africana na Somália), um membro da equipa da ONU e quatro funcionários contratados que estavam ao serviço das Nações Unidas.Esta segunda-feira, assinalaram-se dois anos sobre o pior atentado na história da Somália, quando o Al-Shabaab fez detonar um camião carregado com explosivos e causou 587 vítima mortais.