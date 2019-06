Português morre atropelado por um autocarro em Paris

"O meu filho era um aventureiro, um apaixonado pela vida. É uma perda insuportável para nós. Estamos destroçados". Nuno Reis Lima está completamente destroçado depois de ter perdido o filho, de 38 anos, atropelado por um autocarro, na terça-feira da semana passada, em Paris.O professor de Educação Física, que trabalhava como empregado de mesa numa cadeia de restaurantes lusa, precisamente na capital francesa, seguia de bicicleta para casa quando o acidente aconteceu. Agora, os amigos mobilizam-se para encontrar testemunhas do desastre fatal, que está a ser investigado pela polícia."O que nos contaram foi que o motorista do autocarro, um jovem de 27 anos, disse que não o viu, mas o meu filho era cuidadoso, não acredito que seguisse sem sinalização de segurança", atira o pai, inconformado.Gonçalo Santos era natural de Vila Nova de Anha, Viana do Castelo. A falta de colocação profissional na sua área levou-o a emigrar para França há dois anos. "Tem duas meninas lindíssimas e queria garantir um futuro bom para a família.Trabalhava muito", lamenta Nuno Lima. O emigrante português morreu na véspera do início das férias. Tinha viagem marcada para Portugal, para celebrar o aniversário em família."Despediu-se dos colegas e estava feliz por vir de férias. Ia à Ucrânia buscar a mulher e as filhas e vinha para casa festejar connosco os 39 anos", relata o pai, emocionado. O funeral de Gonçalo só deve acontecer na quinta- -feira, dia do seu aniversário.