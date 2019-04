Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Emigrante português morre colhido por TGV em França

Vítima tinha 47 anos e residia junto a Montpellier.

Por J.T. | 08:58

Um português emigrado em França morreu na noite de domingo junto a Montpellier, depois de ter sido colhido por um TGV, comboio de alta velocidade.



A vítima tinha 47 anos e residia naquela zona.



Segundo as autoridades daquele país, a composição tinha arrancado minutos antes da estação de Montpellier – sul de França – em direção a Narbonne, quando o maquinista sentiu um embate no comboio.



Parou a composição e acabou por encontrar o corpo do homem. O maquinista não terá visto qualquer vulto devido à escuridão.



As autoridades francesas anunciaram a abertura de uma investigação às causas da morte do emigrante.