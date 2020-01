Português morre em despiste violento na Suíça

Um português, de 52 anos, morreu este sábado à noite, quando o carro que conduzia chocou contra a fachada de uma casa, na localidade de Aarburg, no cantão de Argóvia, na Suíça.O Mercedes em que seguia ficou totalmente destruído e a vítima teve de ser desencarcerada pelas equipas de socorro. O alerta foi dado às 20h30, hora local, e apesar do socorro, não resistiu aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.Segundo a imprensa suiça, que cita a polícia, o acidente aconteceu "no centro de uma vila e o carro circulava a uma velocidade superior a 100 km/h. O carro colidiu com a parede de uma casa, raspou uma escada e uma área de sacada e foi projectado para a estrada".A identidade da vítima e a naturalidade ainda não foram revelados pelas autoridades.