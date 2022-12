Português preso em Boston após 12 anos em fuga

Um português em fuga à Justiça desde 2010 foi agora detido em Boston pelos serviços de imigração norte-americanos.

Paulo Pacheco, de 37 anos, fugiu dos Açores em 2010, na sequência de uma investigação por tráfico de droga e refugiou-se junto da comunidade portuguesa do estado de Massachusetts. Entrou legalmente nos EUA, mas em 2011 passou a estar irregular uma vez que permaneceu no país para lá da data prevista no visto.

Acabou por ser condenado pelo Tribunal de Ponta Delgada em 2015 a dois anos e cinco meses. Foi extraditado dos EUA no dia 14 e já está na cadeia.