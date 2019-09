Português procurado pela morte do filho de quatro anos na Suíça

Um português está a ser procurado na Suíça após ter sido encontrado morto o filho de quatro anos, numa barragem da região de Genebra.

O emigrante deveria ter entregue a criança à ex-mulher, domingo, mas como não o fez esta deu o alerta às autoridades, pelas 19h00.

A viatura do homem viria a ser encontrada abandonada no rio Ródano, na barragem de Verbois. Buscas no local levaram à descoberto do corpo do menino, já na madrugada de domingo para segunda-feira, anunciou a procuradoria de Genebra.

Em comunicado, as autoridades suíças asseguram ter em campo um "efetivo elevado" de polícias em busca do emigrante português.

A informação foi confirmada ao CM pela secretaria de Estado das Comunidades.