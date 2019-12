Português tenta matar a mulher e é abatido pela polícia

Dionísio Cunha, de 50 anos, escondeu-se nas traseiras do apartamento depois de ter baleado a companheira, no bairro de Acacias, em Genebra, na Suíça. O emigrante português, natural de Vila Praia de Âncora, em Caminha, estava ainda com a arma na mão e quando foi encontrado pelos agentes da autoridade.Foi atingido a tiro e morreu, já no hospital, na segunda-feira à noite. A mulher, também portuguesa, está internada, em estado grave. O casal tinha duas filhas, uma de três anos e outra ainda com poucos meses. Dionísio deixa mais dois filhos do primeiro casamento.Tudo começou na manhã daquele dia, pelas 08h30 locais, menos uma hora em Portugal. Uma vizinha alertou as autoridades depois de ter ouvido dois disparos, seguidos de gritos, provenientes do apartamento, no bairro onde vivem centenas de portugueses.Quando a Polícia entrou na casa, encontrou a mulher caída no chão. O atirador tinha-se refugiado nas traseiras da habitação. Após uma busca à casa, o homem foi localizado pelos agentes, ainda armado. Reagiu e acabou atingido a tiro por um dos elementos policiais.Foi assistido no local e retirado através das escadas de fogo, para um apartamento vizinho. Transportado para o hospital em estado crítico, acabou por morrer ao final do dia.Os jornais suíços relatavam esta terça-feira que o agente que disparou sobre o emigrante português saiu do apartamento "em estado de choque".