Preso após matar mãe com martelo em Viseu

Deixa arma do crime na cama da vítima. Suspeito queria dinheiro para droga.

Por Tiago Virgílio Pereira e Paula Gonçalves | 01:30

O homem de 37 anos que matou a mãe em Santarinho, no concelho de Viseu, desferindo-lhe várias pancadas na cabeça com um martelo, foi detido ao início da noite de domingo. Nuno Miguel Sousa foi localizado e intercetado por uma patrulha da PSP na rua Cândido dos Reis, no centro da cidade de Viseu.



Alice Ferreira Cândido, que na segunda-feira tinha feito 75 anos, foi encontrada morta na noite de sábado, mas já não era vista pelos vizinhos desde quarta-feira.



Referenciado por tráfico e consumo de droga, o filho terá agredido a mãe até à morte depois da idosa ter recusado dar- -lhe dinheiro para o vício da droga. Revoltado, agarrou num martelo e desferiu várias pancadas na cabeça de Alice Cândido, que terão sido fatais. Abandonou o local e deixou o martelo em cima da cama da mãe.



O corpo foi descoberto por outro filho. José Fernando, de 52 anos, alertado por uma vizinha da mãe, foi à casa e encontrou a vítima já sem vida, caída no chão, atrás do sofá. "Não tive coragem de chegar perto do corpo mas vi que era a minha mãe", referiu, ainda em choque, ao adiantar que o irmão tinha "o telemóvel desligado".



José Fernando está destroçado e quer justiça: "Tendo sido um familiar ou outra pessoa queremos saber a verdade."



Segundo os vizinhos, a relação entre Alice e Nuno, que partilhavam a mesma casa, deteriorou-se nos últimos anos devido ao vício de droga. São vários os que relatam episódios de violência de que a mulher foi vítima às mãos do filho. Uma moradora recorda uma agressão recente do filho após a idosa ter recebido alta hospitalar. A PJ do Centro está a investigar.



PORMENORES

Populares apreensivos

Os habitantes da pacata aldeia de Santarinho, em Viseu, estavam apreensivos e receosos com a fuga do alegado homicida. Os populares tinham visto agentes da PSP e inspetores da PJ a rondar as habitações, antes de o homem ser capturado.



Referenciado

Nuno Miguel Sousa, de 37 anos, estava referenciado pela PSP de Viseu por tráfico de droga. Não há qualquer registo sobre as agressões à mãe, embora os vizinhos as conhecessem.



Causas da morte

A autópsia deverá realizar-se esta segunda-feira no gabinete médico-legal do hospital de Viseu. O resultado vai ser importante para perceber as causas da morte. A vítima tinha ferimentos na cabeça e o crânio esmagado.



Vizinha dá alerta

Foi uma vizinha de Alice Ferreira Cândido que estranhou a ausência da mulher e alertou o filho José Fernando.