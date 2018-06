Portuguesa deixa cão morrer à fome na Galiza

Animal estava com açaime para não fazer barulho.

Uma mulher de origem portuguesa, com 32 anos, deixou o cão morrer à fome na Galiza, Espanha, avança o jornal La Voz de Galicia. Está a ser investigada pela Guardia Civil por "maus tratos a animais".

O animal tinha ainda um açaime de modo a que não ladrasse nem chamasse a atenção para a sua presença. Segundo a publicação, trata-se de um cão "médio de cor preta".



O cão "não podia comer nem beber porque tinha um bocal com papeis colocados na ponta para não poder ladrar", afirmam as autoridades, citando testemunhas do caso.



Apesar de ter sido encaminhado com vida para uma clínica veterinária, o animal não resistiu.