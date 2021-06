Portugueses já entregaram 2216 armas ilegais

A PSP já recolheu, no âmbito do prazo extraordinário para entrega voluntária de armas de fogo não manifestadas ou registadas, um total de 2216 armas.Os dados mais recentes, a que oteve acesso, dizem respeito ao período compreendido entre 24 de fevereiro e a última terça-feira, dia 15 de junho.Segundo o balanço da PSP, trata-se na sua maioria de armas de caça, sobretudo espingardas. Representam, aliás, 68% do total de entregas realizadas neste prazo (1498 espingardas), que termina na próxima quarta-feira, dia 23. Setúbal, Aveiro e Lisboa são os distritos onde a força de segurança registou o maior número de entregas voluntárias. Os polícias receberam ainda, a par das armas de fogo, mais de 8100 munições de vários calibres.A PSP lançou um apelo "a todos os cidadãos que sejam possuidores ou detentores de armas de fogo não manifestadas para que aproveitem esta janela temporal e procedam à sua entrega ou regularização de propriedade" sem que lhes seja aplicada qualquer sanção.Para isso, foram criados diversos pontos de recolha de armas, que funcionam inclusive em postos móveis.