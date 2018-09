Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Predador agride e viola mulher

Vítima emboscada na rua e atacada com violência, em Mem Martins, Sintra.

Por Tânia Laranjo | 02:28

Tem apenas 22 anos, mas já está em prisão preventiva. O jovem desempregado, preso pela Judiciária por violação de uma jovem em Mem Martins, Sintra, poderá ter cometido outros crimes do género. A PJ investiga agora a possibilidade do seu envolvimento em outros ataques sexuais, ocorridos em agosto, naquele concelho. Há pelos menos mais três situações por esclarecer e que lhe podem ser imputadas.



A agressão que agora levou à sua detenção remonta a dia 31. Foi já de madrugada que o homem atacou a mulher que se deslocava, a pé, por uma rua deserta, em direção à sua residência. Surpreendida pelo violador, a vítima foi forçada a entrar numa casa abandonada, que era usada como sítio de pernoita de indivíduos toxicodependentes, mas que naquela madrugada se encontrava vazia.



O homem usou de força física e extrema violência, deixando a vítima na impossibilidade de resistir. Foi violentamente espancada e ficou com várias lesões traumáticas ao nível da cabeça, tronco, membros superiores e inferiores. Teve de receber tratamento hospitalar.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



A PJ está agora a tentar recolher provas sobre a possibilidade de o mesmo jovem ter atacado outras mulheres. Um dos casos ocorreu um dia antes, quando uma jovem também foi violada a caminho de casa. Foi na zona do Cacém e o agressor usou igualmente extrema violência. A jovem conseguiu fugir.