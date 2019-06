Predador sexual encosta faca ao pescoço de menor em Prior Velho

Conhecem-se agora, com mais pormenor, os momentos de verdadeiro terror por que passaram as duas primas de 11 anos que, no sábado à tarde, foram sequestradas e alvo de tentativa de violação por um predador de 49 anos, no Prior Velho, Loures. O suspeito surpreendeu as vítimas por trás, tentou beijá-las e encostou uma faca ao pescoço de uma das crianças de que tentou abusar sexualmente, antes de ser agredido por populares e preso.A Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) tornou esta terça-feira público que o homem, a quem foi aplicada prisão preventiva por um juiz do Tribunal de Loures, está indiciado pelos crimes de "coação sexual agravada, ofensa à integridade física e posse de arma proibida".Segundo o Ministério Público e tal como ojá tinha noticiado, as meninas estavam a passear numa rua do Prior Velho, quando o agressor as surpreendeu por trás. Rodeou o pescoço de uma delas com o braço e agarrou a outra pelos calções, tentando beijá-la. Esta menina debateu-se o suficiente para conseguir fugir, mas a prima ficou presa por um braço.O homem percorreu vários metros, com a faca apontada ao pescoço da criança. O predador levou a menor para o estaleiro de um prédio em construção, onde tentou consumar a violação. Encostou-lhe a faca e beijou-a na boca. Foi então que apareceu um transeunte que se apercebeu da situação e empurrou o predador, que logo de seguida foi agredido por familiares da vítima e por populares. Já está em prisão preventiva.