O homem de 49 anos que, ao final da tarde de sábado, sequestrou com ameaça de faca duas primas de 11 anos no Prior Velho, Loures, e foi agredido por populares e preso pela PSP quando tentava violar uma delas, já tinha sido julgado em 2006, em Leiria.O desempregado, que mora sozinho, foi na altura acusado de tentativa de roubo. Em 2017, foi testemunha num outro processo judicial.Presente esta segunda-feira ao Tribunal de Loures pelos crimes contra as meninas, o homem ficou em preventiva.