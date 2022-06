Presidente da Junta de Foz do Arelho e quatro ex-autarcas julgados por desvio de dinheiro

O presidente e quatro ex-autarcas da Junta de Foz do Arelho, em Caldas da Rainha, vão ser julgados pelo crime de peculato, isto é, desvio de dinheiro, por alegadamente se terem apropriado, para proveito próprio ou de terceiros, de 195 mil euros da freguesia.

Os arguidos são o presidente da Junta, Fernando Sousa, os antigos tesoureiros Luís Vila Verde, Jorge Rafael Constantino e José António Ferreira, e a ex-secretária Maria dos Anjos Sequeira, antiga funcionária da autarquia.

"Com as suas condutas, os arguidos apropriaram-se de quantias pertencentes à Junta de Freguesia de Foz do Arelho em proveito próprio ou em proveito de terceiros", 77.614,56 euros (Fernando Sousa), 6.748,17 euros (Luís Vila Verde), 6.768,65 euros (Jorge Rafael Constantino), 43.594,23 (Maria dos Anjos Sequeira) e 60.388,48 euros (José António Ferreira), lê-se no despacho de acusação.