O homem, de 45 anos, que tentou matar a mulher, a 11 de julho, na residência do casal em Gemunde, na Maia, já foi presente a um juiz de instrução criminal e ficou em prisão preventiva.



O arguido esfaqueou a vítima no pescoço, em frente de uma filha menor, e de seguida tentou o suicídio.



O caso ocorreu no Bairro João de Deus, após a mulher ter pedido o divorcio.









