Preso membro de gang que matou proprietário de café em Almada

Hermenegildo Varela foi executado ao tentar defender a mulher.

Por M.P. | 08:51

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve mais um assaltante pertencente ao grupo que esteve envolvido no ataque armado a um café e que resultou na morte do proprietário, em julho do ano passado.



Recorde-se que a vítima queria proteger a mulher do assalto na Cova da Piedade, em Almada, quando foi morta.



O ladrão preso tem 18 anos e participou num outro assalto feito pelo grupo. Levado ao juiz, escapou à medida de coação mais grave - a prisão preventiva.



Ficou em liberdade mas sujeito a apresentações periódicas às autoridades.



Falta ainda capturar mais elementos do grupo que se dedica a assaltos à mão armada. A investigação está com a PJ de Setúbal.