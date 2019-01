Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preso por 10 roubos com faca no Metro de Lisboa

Suspeito de 26 anos terá lucrado cerca de 1600 euros.

Por M.C. | 10:11

Um homem de 26 anos foi preso pela Divisão CP-Metro, da PSP de Lisboa, por suspeitas de, pelo menos, 10 roubos com faca dentro e junto a estações do metropolitano.



As vítimas eram selecionadas, principalmente, nas estações do Campo Grande e da Cidade Universitária, a maioria estudantes. Há registo de vítimas forçadas a levantamentos multibanco.



O ladrão, que ficou em prisão preventiva, terá lucrado com os assaltos cerca de 1600 euros.