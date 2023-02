Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal por ter violado uma turista estrangeira de apenas 25, no areal de uma praia da Costa de Caparica, Almada. Os factos ocorreram na madrugada de 2 de dezembro de 2022. O predador viu a vítima no interior do alojamento local em que estava hospedada. Escalou até à janela e pegou numa faca para tentar abusar da mesma, golpeando-a na cara e no corpo. Mesmo assim, esta escapou, mas foi perseguida até ser violada no areal. A jovem recebeu assistência no Hospital Garcia de Orta, onde fez os testes para atestar a violação. A investigação passou para a PJ de Setúbal, que, na quarta-feira passada, prendeu o homem de 35 anos. Um juiz do Tribunal de Almada colocou-o em prisão preventiva.