O julgamento do antigo presidente da Câmara de Caminha Miguel Alves voltou a ser adiado na quarta-feira. Foi a quarta tentativa. O julgamento foi reagendado para esta quinta-feira, mas a greve que os oficiais de justiça iniciaram em dezembro, e que fez adiar a sessão de quarta-feira, poderá voltar a empurrar o início do julgamento para nova data.





“Prestarei declarações, mas na casa da Justiça, como é meu dever e minha responsabilidade”, disse Miguel Alves à saída do Tribunal de Viana do Castelo, interrogado pelos jornalistas.O ex-autarca de Caminha - que se demitiu do cargo de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro após saber da acusação - é suspeito de ter favorecido a empresa detida pela empresária Manuela Sousa, com quem contratou serviços de assessoria de comunicação e promoção para o município de Caminha, sem procedimento de contratação pública.