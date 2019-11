Preventiva para diplomata que atirou ácido à cara do namorado da ex-mulher

O diplomata da embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa, que a PSP deteve na terça-feira pela agressão com ácido súlfurico ao namorado da ex-mulher, ficou em prisão preventiva.Bacar Sanhá, de 43 anos, é suspeito de um crime de violência doméstica e dois de homicídio qualificado tentado. Segundo a PSP, a ex-mulher do agressor, com quem tem dois filhos, disse-lhe em setembro que se queria separar devido a agressões.A 10 de novembro, a mulher deslocou-se a casa para ir buscar roupa, e foi então que ocorreu a agressão com ácido ao homem que a acompanhava. A vítima ainda está internada, em estado grave. Mesmo após o ataque as ameaças continuaram.