Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça mulher e filha com caçadeira e faca

Homem, de 43 anos, é suspeito de maltratar a esposa, de 40, e a filha de 15 anos.

Por Rui Pando Gomes | 08:27

Depois de várias ameaças e agressões à mulher e filha, um homem foi detido pela GNR pelo crime de violência doméstica, em Lagos. Foram apreendidas armas de fogo usadas pelo suspeito para ameaçar de morte as vítimas.



O agressor foi detido por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Portimão da GNR, na sequência de buscas domiciliárias realizadas ontem. É a terceira detenção realizada pelo NIAVE de Portimão por violência doméstica no espaço de menos de um mês.



Neste último caso, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o homem, de 43 anos, é suspeito de ter maltratado física e psicologicamente a mulher, de 40 anos, e a filha, de 15. Na sequência dos episódios de maus-tratos, o suspeito terá mesmo usado uma arma de fogo e uma faca para ameaçar de morte as duas vítimas.



A GNR foi alertada para os episódios graves de violência doméstica, há cerca de uma semana, e avançou para uma operação de busca domiciliária à casa onde reside o homem, após serem emitidos os respetivos mandados por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lagos do Ministério Público. Durante a busca foram apreendidas duas caçadeiras, uma arma de ar comprimido e 160 cartuchos de calibre 12.



O homem foi ontem à tarde sujeito a primeiro interrogatório judicial no DIAP de Lagos, para aplicação de medidas de coação, ficando proibido de contactar a vítima até julgamento, com recurso a controlo de vigilância eletrónica.



OUTROS CASOS

Odeceixe

Em maio, o NIAVE de Portimão deteve um homem por agredir e ameaçar de morte a mulher, de 24 anos, na zona de Odeceixe, Aljezur. A vítima era aterrorizada e perseguida no local de trabalho.



Portimão

No início do mês de julho, foi detido um homem suspeito de violência doméstica, em Portimão. Foi apreendida uma pistola, uma faca e várias munições, algumas com calibre de guerra.



Lagoa

Na semana passada, um homem foi detido pelo NIAVE, em Lagoa, na sequência de injúrias e ameaças à companheira. O suspeito ameaçou a vítima que a regava com ácido e a fazia desaparecer.