Preventiva para homem que esfaqueou vizinho em Coimbra

Ficou em prisão preventiva o homem de 61 anos que na sexta-feira, na Póvoa de São Martinho, em Coimbra, desferiu vários golpes com uma navalha atingindo um jovem de 28 anos no pescoço, na cara, no peito e nas costas.O suspeito foi detido após as agressões e levado no sábado a um juiz, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro, onde ficará detido.A vítima e vizinho do agressor, Ricardo Silva, continua internada na Unidade de Cuidados Intensivos dos hospitais da cidade, em estado considerado muito grave.As agressões ocorreram na rua, no final da tarde de sexta-feira, à frente da namorada de Ricardo Silva, de 19 anos, que está grávida.