Prisão domiciliária para suspeito de tráfico de droga em Paredes

Um homem, de 51 anos, foi detido pela GNR, em Paredes, terça-feira, no âmbito de uma investigação de combate ao tráfico.No decorrer da investigação que decorria há algum tempo, o Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel fez diversas diligências que culminaram com a identificação e detenção do suspeito.Segundo a Guarda Nacional Republicana, foram efetuadas três buscas – duas domiciliárias e uma a um carro, onde foram apreendidas sete doses de heroína, sete de cocaína e dois telemóveis.O suspeito, já com antecedentes criminais pelos mesmos crimes, foi presente ao Tribunal de Paredes, esta quarta-feira, tendo-lhe sido aplica da prisão domiciliaria como medida de coação.