Prisão preventiva e domiciliária para casal detido por trafico de droga no Porto

A GNR anunciou esta quinta-feira que os dois detidos na quarta-feira no âmbito de uma operação que desmantelou uma rede de tráfico de droga que operava a partir do Porto vão aguardar julgamento em prisão preventiva e em prisão domiciliária.

Segundo a GNR, o homem foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias e a mulher ficará em prisão domiciliária, controlada por pulseira eletrónica.

No culminar desta investigação, que durou cerca de um ano, foram também apreendidos, em duas buscas domiciliárias, 550 doses de cocaína, 200 doses de haxixe, seis doses de canábis, quatro réplicas de armas de fogo, três telemóveis, uma viatura, uma balança de precisão, material de corte e embalamento, 120 euros em notas falsas e 1.700 euros em dinheiro.

Em comunicado, a GNR refere que a rede operava a partir da cidade do Porto e que procedia à venda do produto estupefaciente em diversas localidades do distrito.

Durante a operação foram detidos um homem e uma mulher, de 25 e 37 anos, e identificados quatro homens, com idades entre os 30 e os 35 anos, todos com antecedentes criminais por tráfico, posse e consumo de produtos estupefacientes.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial do Porto na quarta-feira.