Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Prisão preventiva para homem que agrediu com arma branca a GNR na Chamusca

O indivíduo de 36 anos "estaria aparentemente descontrolado".

Por Lusa | 20:17

Um homem, de 36 anos, ficou em prisão preventiva depois de agredir com uma arma branca um militar da GNR, num caso que ocorreu na Chamusca, distrito de Santarém, anunciaram as autoridades esta segunda-feira.



"Após uma denúncia de desacatos na via pública, em que o indivíduo estaria aparentemente descontrolado e a atentar contra a própria vida, a patrulha deslocou-se ao local, encontrando o suspeito agressivo e a proferir insultos", refere a GNR em comunicado.



O caso ocorreu na localidade de Pinheiro Grande, na Chamusca, no sábado.



Segundo a GNR, enquanto os militares tentavam aclamar o suspeito, este, tendo em sua posse uma arma branca e uma garrafa de vidro, desferiu um golpe na zona lombar de um militar.



"De seguida barricou-se na habitação, de onde sairia voluntariamente, pouco tempo depois. Foram apreendidas duas armas de fogo, das quais uma pistola calibre 8 mm, alterada para calibre 6,35 mm, e uma pistola de alarme, as quais se encontravam dentro da sua residência", adiantou a GNR.



O detido, já com antecedentes criminais por agressões, foi presente ao Tribunal de Instância Criminal do Entroncamento, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.



De acordo com uma nota do Ministério Público, entretanto divulgada, o juiz de instrução criminal do Entroncamento deu provimento ao pedido do MP, que invocou os perigos de perturbação da ordem e tranquilidade pública e de continuação da atividade criminosa.



"O arguido está indiciado pela prática de um crime de ofensas à integridade física qualificada, um crime de ameaça agravado, um crime de injúria agravado e um crime de detenção de arma proibida, ilícitos cujo apuramento será particularizado no âmbito do inquérito que seguirá os seus termos no DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) do Entroncamento, com a colaboração da GNR da Chamusca", afirma a nota do MP.