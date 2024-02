O homem de 32 anos que matou outro, de 27, com a 'droga da violação' no Dia dos Namorados ficou em prisão preventiva.



Na madrugada de quarta-feira, o agressor levou para o apartamento um homem que conheceu no Grindr - já tinham um relacionamento não assumido e convivido pelo menos três vezes antes -, e drogou-o com GHB, conhecida 'droga da violação, com o objetivo de lhe roubar o cartão de crédito e, com isso, fazer compras de bens.Depois de cometer o crime, o homicida abandonou o corpo da vítima nas escadas do prédio onde vive, em Setúbal.