Homem mata companheiro com overdose de 'droga da violação' em Setúbal

Um homem de 27 anos morreu, quarta-feira de manhã, de overdose de GHB, a chamada droga da violação, que lhe foi dada dissimuladamente por um outro homem que já foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, cidade onde ocorreu o crime. O objetivo do homicida era roubar bens à vítima.



Segundo avança a PJ em comunicado, foi comunicada a existência de um cadáver no interior de um prédio de habitação, no concelho de Setúbal.

"Realizada a competente inspeção judiciária, foi possível verificar que a morte teria ocorrido em local diferente A investigação desenvolvida permitiu indiciar, como autor dos factos, um indivíduo com quem a vítima mantinha um relacionamento", lê-se

O detido, que tem antecedentes criminais, será presente esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.