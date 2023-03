Detido por corrupção desportiva após buscas a clube de Aveiro

A Polícia Judiciária (PJ) fez buscas na sede de um clube de futebol do distrito de Aveiro, tendo detido uma pessoa pela prática do crime de corrupção ativa, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado enviado quarta-feira, a PJ refere que realizou uma operação policial para cumprimento de mandados de busca e detenção, no âmbito de investigação de corrupção na atividade desportiva, dirigida pelo Ministério Público de Santa Maria da Feira.

"Foram executados diversos mandados de busca que visaram residências dos suspeitos e uma sede de clube de futebol local, tendo-se procedido à detenção de um indivíduo indiciado pela prática do crime de corrupção ativa", refere a mesma nota.

Segundo a Judiciária, os factos em investigação reportam-se à última jornada da primeira fase do campeonato SABSEG da Associação de Futebol de Aveiro (AFA).

A PJ refere ainda que o detido vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, acrescentando que o inquérito prossegue em segredo de justiça.

O caso estará relacionado com suspeitas de aliciamento a alguns jogadores do Mansores para que perdessem com o Lobão, num jogo relativo à jornada 18 da primeira fase, Zona Norte, do campeonato SABSEG, realizado a 5 de fevereiro, no campo das Relvas, em Arouca.

A partida terminou com a vitória por 2-0 da equipa de Santa Maria da Feira, que garantiu o quarto lugar da classificação geral, a última vaga para a fase de apuramento de campeão e de subida ao Campeonato de Portugal.

O caso foi participado pelo clube arouquense à AFA que, em comunicado, divulgado a 09 de fevereiro, confirmou ter sido recebido pelo Conselho de Disciplina uma participação da União Desportiva Mansores dando conta de factos que "podem eventualmente revestir natureza criminal e que se encontrarão a ser investigados pelas instâncias judiciárias competentes".

"A participação, naturalmente, seguirá a tramitação adequada junto do órgão disciplinar da AFA mantendo-se, por isso, todos os procedimentos e datas agendadas para a continuação da competição", lê-se no comunicado da associação.

Na altura, o presidente do Lobão negou as acusações de corrupção e chegou mesmo a oferecer um prémio a quem denunciasse o autor da denúncia sobre a eventual tentativa de aliciamento de jogadores do Mansores.

A Lusa tentou contactar o presidente do Lobão, mas até ao momento não foi possível.