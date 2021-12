Empresário César Boaventura detido. PJ faz buscas no Sporting e Benfica

O empresário César Boaventura, com negócios ligados ao Benfica, foi detido esta quarta-feira na sequência de uma megaoperação da Polícia Judiciária pela presumível prática dos crimes de fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento.A Polícia Judiciária está neste momento a fazer buscas no Sporting e no Benfica para recolha de provas relacionadas com o esquema fraudulento. O Sporting e o Benfica já reagiram em comunicado e confirmaram buscas, mas dizem não ser visados na Operação Malapata.Ao que oapurou, no que ao Benfica diz respeito, os negócios de Odysseas, Lisandro López, Gedson Fernandes e Nuno Tavares estão a ser investigados pelas autoridades.

Comunicado do Sporting na íntegra:

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD (Sporting SAD) informa que esta manhã realizaram-se buscas no Estádio José Alvalade. A Sporting SAD e o Clube não são alvo da investigação, direta ou indiretamente, não têm qualquer relação com o investigado, nem são visados na matéria das buscas.





Mais informamos que tudo decorreu de forma célere, tendo a Sporting SAD entregue os documentos que lhe foram solicitados.

A Sporting SAD rege-se por uma conduta exemplar e de estrito cumprimento da Lei, prezando o seu bom nome e integridade. Como tal, não pode deixar de manifestar a sua enorme surpresa dada a assumida inexistência de relação da Sociedade e Clube nas buscas em causa.

Sem prejuízo, a Sporting SAD colaborará, como sempre, com as autoridades no que for necessário na luta por um futebol e desporto mais transparente em Portugal.





Comunicado do Benfica na íntegra: A Sporting SAD espera que a investigação decorra com o maior sucesso na identificação e respectivas consequências a todos os intervenientes e instituições que estão directa ou indirectamente de facto envolvidos na mesma."

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça.

O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais."





A Polícia Judiciária levou a cabo a "Operação Malapata" para o cumprimento de mandados de detenção e de 28 buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa.Além do empresário ligado ao futebol, foram detidos mais dois homens, entre os quais um empresário do sector metalúrgico.Os suspeitos criaram um esquema de faturação/movimentação financeira através de uma atividade comercial fictícia de sociedades geridas pelos agora detidos, assim como de correspondentes contas bancárias tituladas por terceiros, em território nacional e no estrangeiro.Através deste esquema os suspeitos ofereciam os serviços tanto como veículo de branqueamento para terceiros, prestando o serviço ilícito em troca de dinheiro, como para ocultação dos proveitos gerados da própria atividade legítima dos próprios e de terceiros.

Até ao momento foram identificados movimentos financeiros, em diversas plataformas, num montante superior a € 70.000.000 (setenta milhões de euros).

A vantagem patrimonial em sede fiscal, estimada, associada ao principal visado, atinge o montante de 1,5 milhões de euros, apenas com base em elementos já confirmados.

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.