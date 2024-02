Prisão preventiva para homem que violou jovem dentro de hotel em Albergaria-a-Velha

Um homem, com cerca de 30 anos, ficou em prisão preventiva, depois de ser presente ao tribunal de instrução criminal de Aveiro, pela suspeita de ter violado uma jovem, com cerca de 20 anos, em Albergaria-a-Velha. O crime terá sido cometido numa unidade hoteleira em Angeja.O arguido ouviu serem decretadas as medidas de coação após ser ouvido em primeiro interrogatório judicial por um juiz de construção criminal.A ocorrência foi registada, num primeiro momento, pela GNR de Cacia. No entanto, o caso passou para a responsabilidade da polícia judiciária de Aveiro.O arguido foi levado, pela PJ, para o estabelecimento prisional de Aveiro.