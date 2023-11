Prisão preventiva para homem suspeito de roubo alegadamente por dívidas de droga nos Açores

Um homem ficou em prisão preventiva e outro com a obrigação de apresentações periódicas por estarem fortemente indiciados pelo roubo de um automóvel, com recurso a violência, alegadamente por causa de dívidas de droga, em São Miguel, nos Açores.

De acordo com a informação disponibilizada na página da Internet da Procuradoria da República da Comarca dos Açores, os factos ocorreram na segunda-feira e os homens terão combinado "entre si apoderarem-se, pela força, de um veículo automóvel", porque o dono estava "a dever o custo de um panfleto de droga sintética a um dos arguidos".

"Quando o ofendido saiu do automóvel, o arguido pediu o pagamento da droga sintética que lhe tinha fornecido, sendo logo agredido fisicamente, o que o fez perder o equilíbrio, para além de lhe ter causado dor e um hematoma no olho direito, bem como danos nos óculos que usava. De seguida, os arguidos apoderaram-se do veículo", refere-se na nota divulgada.

Os dois suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial pela "prática, em coautoria, dos crimes roubo, em concurso real", acrescenta.

Um dos arguidos está ainda indiciado pelo crime de tráfico de droga de menor gravidade e o outro por condução de veículo sem habilitação legal.

Após os interrogatórios, o juiz de Instrução Criminal decidiu aplicar a um dos detidos a medida de coação de prisão preventiva, informa a Procuradoria da República da Comarca dos Açores.

O outro detido ficou com as medidas de obrigação de apresentação periódica, proibição de contactos com o ofendido e com quaisquer fornecedores de droga e/ou toxicodependentes, bem como proibição de frequentar locais da ilha de São Miguel conotados com a traficância e o consumo de drogas.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, com a coadjuvação da PSP.