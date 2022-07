Detido casal suspeito de tráfico de droga no concelho de Lagoa

Um casal foi detido em flagrante delito, suspeito da coautoria de um crime de tráfico de droga no concelho da Lagoa, ilha de São Miguel, nos Açores, revelou esta quinta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Regional dos Açores da PSP descreve que as autoridades montaram uma operação policial no centro da freguesia de Santa Cruz que permitiu "a recolha e consolidação de provas que indiciam os suspeitos na venda de sintética, heroína e haxixe".

O alegado tráfico causava "forte constrangimento e indignação na comunidade lagoense", devido ao "número significativo de toxicodependentes, provenientes de várias zonas do concelho da Lagoa, que ali se deslocavam para aquisição de diferentes tipos de droga", acrescenta a PSP.

A PSP adianta que a venda "decorria nas imediações do Jardim dos Frades, de forma a dificultar a intervenção policial".

Os dois homens, de 34 e 52 anos, com "uma relação de conjugalidade", foram detidos perante "inúmeras denúncias" que chegaram ao conhecimento da PSP, "através das redes sociais, de movimentações suspeitas e comprometedoras", diz a PSP.

Um dos detido, já tinha sido intercetado pelas autoridades e alvo de buscas ao seu domicilio, tendo sido "surpreendido na posse de objetos que o implicam no tráfico de droga".

A PSP adianta que se "consolidam" as suspeitas sobre aquele arguido de alegado tráfico de droga, "em estreita colaboração com o seu companheiro, com quem vive".

Após terem sido presentes a interrogatório no tribunal judicial de Ponta Delgada os arguidos ficaram sujeitos a apresentações periódicas na Esquadra de residência e proibição de frequentar espaços conotados com o tráfico de droga.