Preventiva para os 23 agressores da Academia do Sporting

20:21

O juiz de Instrução Criminal foi ao encontro da medida de coação proposta pelo Ministério Público e declarou prisão preventiva para os 23 agressores que invadiram a Academia de Alcochete do Sporting e agrediram jogadores e equipa técnica.O perigo de fuga, a continuidade da atividade criminosa, a perturbação do inquérito e também a os crimes em si estiveram na base da decisão.Os homens deverão ficar detidos pelo menos seis meses até ser deduzida a acusação.Ao que oconseguiu apurar, todos os indivíduos vão ser levados para o Estabelecimento Prisional do Montijo.Os doze advogados dos arguidos tentaram ao longo da tarde desta segunda-feira diminuir os argumentos dados pelo Ministério Público, tendo por base que os crimes de sequestro e terrorismo não preenchem todos os pressupostos.No entanto, o tribunal do Barreiro, onde decorreu a sessão, não considerou o pedido.