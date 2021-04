Prisão preventiva para três membros de gang suspeitos de tiroteio em bairro de Braga

Vão aguardar julgamento na cadeia os três homens, de 21, 26 e 35 anos, detidos na quarta-feira pela Polícia Judiciária de Braga, por haver fortes indícios de terem sido os autores do tiroteio, há um mês, numa luta de gangs no bairro das Enguardas, naquela cidade.

Os três homens pertencem a um grupo intitulado "Gupo do Fujacal", que no dia 18 de março, cerca das 19h30, foram armados até ao bairro das Enguardas, em Braga, alegadamente para vingar um tiroteio ocorrido em setembro no Fujacal, na mesma cidade. Cerca das 19h30 dslocaram-se ao edifício residencial onde suspeitavam residir membros do gang rival, pintaram uma inscrição na parede, mas terão sido vistos e dispararam, indiscriminadamente, na direção do edifício. Na sequência deste episódio ocorreu, no mesmo dia, um outro tiroteio, num bairro pacato na freguesia urbana de Nogueira. Atingiram portas e janelas de uma moradia, provocando o terror nos moradores.

Ontem, o juiz que ouviu os três detidos no Tribunal de Guimarães, decidiu aplicar a medida de coação mais gravosa: a prisão preventivas. Os três homens, todos com cadastro por vários tipos de crime, já estão na cadeia de Paços de Ferreira.