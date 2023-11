Prisão preventiva para seis dos 20 detidos por suspeitas de tráfico humano no Alentejo

O tribunal de Beja colocou, esta sexta-feira, em prisão preventiva seis dos 20 detidos da Operação "Espelho". Os suspeitos encontram-se fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal, de angariação de mão-de-obra ilegal, de extorsão, de branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos.



A Operação "Espelho' realizou-se esta terça-feira, em Faro do Alentejo, no concelho de Cuba, e em Peroguarda, no concelho de Ferreira do Alentejo.





Pelo menos uma centena de imigrantes, de países como a Roménia, Moldávia, Ucrânia, Índia, Senegal e Paquistão, estavam a ser vítima de exploração em propriedades agrícolas do Baixo Alentejo, em especial nas localidades de Cuba e Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.



Os suspeitos, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, integram uma estrutura criminosa que se dedica à exploração de cidadãos imigrantes para virem para Portugal trabalhar em explorações agrícolas no Alentejo, avança o comunicado da PJ.