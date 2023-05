Prisão preventiva para suspeito de agredir a mãe em Elvas

O Tribunal Judicial de Elvas decretou esta quarta-feira a prisão preventiva do homem, de 49 anos, suspeito do crime de violência doméstica contra a sua mãe, na cidade de Elvas, no distrito de Portalegre, disse fonte da PSP.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o suspeito foi presente esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Elvas, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa.

O homem foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Elvas, onde vai aguardar o desenrolar do processo, adiantou a fonte da polícia.

Em comunicado, o Comando Distrital de Portalegre da PSP revelou na terça-feira que o homem foi detido na segunda-feira, "depois das 17h00", na casa que a vítima, uma septuagenária, partilhava com o agressor.

"A PSP de Elvas, depois de alertada via telefone de que estaria em curso uma agressão a uma pessoa idosa em situação bastante vulnerável, deslocou-se urgentemente para o local, tendo confirmado que esta havia, efetivamente, acabado de ser vítima de maus tratos, não só físicos, como psicológicos, por parte do seu filho", pode ler-se no documento.

A PSP deteve o homem e, por a "vítima apresentar vários hematomas e escoriações" no corpo, foi conduzida à unidade de saúde de Elvas para tratamento hospitalar.