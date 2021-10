Prisão preventiva para suspeito de agredir companheira em Leiria

O Tribunal de Leiria decretou a prisão preventiva a um homem de 60 anos, depois de ter sido detido pela GNR, por suspeita de agredir a companheira de forma reiterada, informa aquela força militar.

Numa nota de imprensa, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial da GNR de Leiria deteve, no dia 27 de outubro, um homem de 60 anos por violência doméstica, no concelho de Leiria.

A detenção surgiu na sequência de diligências de investigação, nas quais os militares apuraram que o "suspeito infligiu, de forma reiterada, agressões sexuais, físicas, verbais e psicológicas, bem como ameaças de morte contra a vítima, sua companheira de 49 anos, estendendo as ameaças ao filho da mesma".

Segundo a GNR, durante o último ano, a vítima tentou terminar a relação de 21 anos.

No entanto, o detido nunca aceitou o término da relação e "ameaçou, de forma intensa e repetida, incendiar o carro da vítima e a residência da família, tendo-a ainda ameaçado de morte, com recurso a facas e machados, gerando um clima de medo constante".

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente ao Tribunal Judicial da Leiria, esta quinta-feira, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.